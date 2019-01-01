Ароматизация помещений

Мы используем передовую технологию ароматизации пространств — Nano Drop Technology, разработанную нашим научным центром. Она позволяет равномерно наполнять помещение сложными ароматами, устранять неприятный запах и экономно расходовать ресурс.
Специальное оборудование подбирается под размер помещения и ожидаемый результат. Вы сами настраиваете интенсивность аромата, расход жидкости, а также размещение — локально или в систему вентиляции. Аромат распределяется равномерно, экологично и не имеет вредных последствий.
Наше оборудование прошло контроль качества и сертификацию, став единственным ароматическим прибором, получившим знак качества Above Green.