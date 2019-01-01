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Ароматизация помещений

Наполните помещение неповторимым ароматом, который надолго останется в памяти ваших посетителей

Ароматизация пространства уникальным брендовым ароматом создает вашу характерную атмосферу, вызывая у людей предсказуемые подсознательные ассоциации

Мы используем передовую технологию ароматизации пространств — Nano Drop Technology, разработанную нашим научным центром. Она позволяет равномерно наполнять помещение сложными ароматами, устранять неприятный запах и экономно расходовать ресурс.

Специальное оборудование подбирается под размер помещения и ожидаемый результат. Вы сами настраиваете интенсивность аромата, расход жидкости, а также размещение — локально или в систему вентиляции. Аромат распределяется равномерно, экологично и не имеет вредных последствий.

Наше оборудование прошло контроль качества и сертификацию, став единственным ароматическим прибором, получившим знак качества Above Green.

 

Профессиональное оборудование для ароматизации помещений отличается от привычных бытовых распылителей. С его помощью можно создать welcome effect на входной группе, подсветить нужную группу товаров или привлечь внимание к определенному месту в помещении.

Оборудование для ароматизации пространств полностью автоматизировано и имеет до 1235 режимов работы, учитывающих дни недели, время суток, траффик и необходимую интенсивность аромата. Благодаря дроблению на нано частицы, аромат распространятеся равномерно и абсолютно безопастно.

 

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