Ароматизация помещений

Профессиональное оборудование для ароматизации помещений отличается от привычных бытовых распылителей. С его помощью можно создать welcome effect на входной группе, подсветить нужную группу товаров или привлечь внимание к определенному месту в помещении.

Оборудование для ароматизации пространств полностью автоматизировано и имеет до 1235 режимов работы, учитывающих дни недели, время суток, траффик и необходимую интенсивность аромата. Благодаря дроблению на нано частицы, аромат распространятеся равномерно и абсолютно безопастно.

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